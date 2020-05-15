ميرنا وليد - بيروت - اتمت الفنانة البحرينية ​حلا الترك​ أعوامها الـ 18 الذي إذ يوافق اليوم في الـ 15 من مايو/ أيار ذكرى ميلادها

وبهذه المناسبة نشرت حلا صورة لها مرفقة بالرقم 18 فقط وإلى جانبها "إيموجي" لـ بالون ومنعت التعليقات.

الصورة جاءت بالأبيض والأسود وبدت فيها حلا جالسة على الأرض وهي في حالة عدم رضا.

إشارة إلى أن حلا الترك وضعت صوتها على عمل غنائي مع المنتج ميثم علاء الدين على ان يصدر قريباً. الأغنية بعنوان “ايش تبغي مني” كلمات فراس الحبيب، كما ظهرت في الأيام الماضية حيث اعلنت انضمامها الى الحملة الوطنية “فينا خير” التي اطلقها صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، للمساهمة في دعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

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كانت هذه تفاصيل خبر حلا الترك تحتفل بعيد ميلادها في الحجر المنزلي.. وكم أصبح عمرها؟ -بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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