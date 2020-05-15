صافيناز تتسبب بموجة غضب بحركاتها المثيرة -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الراقصة ​صافيناز​ موجة انتقادات بعد نشرها منذ دقائق لمقطع فيديو يظهرها وهي من دون ماكياج ومرتدية فيزون ضيقاً وتوب كشفت جزءاً من صدرها وهي تقوم بما يشبه تمرينات رياضية فترفع رجلا وهي مستلقية وتنزلها وعلقت عليه :"يلا يتراتشينغ مع بعض".

وعلقة المتابعون بأن ما تقوم به من إثارة في شهر رمضان المبارك لا يليق، إذ إنه شهر العبادات وليس مشاهدة الإغراء، طالبين منها أن تتق الله وتتوقف عن نشر هكذا صور ومقاطع فيديو على الأقل احتراماً لشهر العبادة.

إشارة إلى أن صافيناز تمارس التمارين الرياضية يومياً للمحافظة على مرونتها ولياقتها، لكنها نادراً ما تتمرن على الرقص، أما عن السبب فقالت: "أرقص بإحساسي لا بجسدي، وقد أؤدي الرقص على اللحن نفسه، عشر مرات وفي كل مرة بأداء مختلف كلياً، حسب إحساسي وتذوقي".