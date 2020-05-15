أحمد صلاح حسني يفخر بدوره في الاختيار ويوجه رسالة لـ أمير كرارة -بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - عبر الممثل المصري ​أحمد صلاح حسني​ عن اعتزازه وفخره لحلوله ضيف شرف في الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار والذي جسد فيها دور البطل العقيد رامي حسنين الذي استشهد في حلقة الأمس وكتب منشوراً مطولاً جاء فيه :""فخور بالتواجد ولو بجزء بسيط في هذا العمل التاريخي إللي هيعيش في التاريخ للأجيال المقبلة سعيد أولا لتجسيدي شخصية بطل كبير قدم لمصر الكثير زي رامي حسنين إللي دمعت ودي حاجة بقولها لأول مرة وأنا بقرأ تفاصيل حياته لفهم شخصيته قبل بدء أول يوم تصوير فعلاً سعيد وفخور بتجسيد شخصيته وده أقل حاجة تتقدم لبطل زي رامي حسنين وثانيًا سعيد لوقوفي أمام أخويا أمير كرارة بعد غياب ودائما يارب مع بعض وفِي ظهر بعض.. بالتوفيق لكراره وكل القائمين على العمل وبالطبع شكر خاص للمخرج المبدع بيتر ميمي.. تحيا مصر".

كما وجه صلاح حسني رسالة للممثل المصري أمير كرارة بعد استشهاد شخصيته بالقول :"‏بكون دائما سعيد بالتواجد مع كرارة.. الأخ، الاختيار ‎، منسي، رامي حسنين".

وجسد أحمد صلاح حسني دور العقيد رامي حسنين وهو القائد السابق للكتيبة 103 صاعقة، والذي استشهد فى أكتوبر 2016، ليتولى قيادة الكتيبة بعده الشهيد المنسي."الاختيار" بطولة: أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال، وعصام السقا، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد عادل ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

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