خمنوا من هي هذه الطفلة التي أصبحت من أبرز الفنانات

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ميرنا وليد - بيروت - ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بصورة نادرة إنتشرت بشكل كبير للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من الطفولة، حيث تم تداولها بشكل كبير.
الصورة بدت فيها شيرين وهي في سنوات عمرها الأولى، وعبّر رواد مواقع التواصل عن اعجابهم بالصورة، خصوصاً أن ملامح عبد الوهاب لم تتغير بشكل كبير منذ طفولتها، وآخرون تحدثوا عن الشبه الكبير بينها في الطفولة وبين ابنتيها.
كما تغزل الناشطون بجمال شيرين عبد الوهاب، واثنوا على أعمالها الفنية المميزة التي تؤديها.
يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تزوجت مؤخراً من الفنان المصري حسام حبيب.
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