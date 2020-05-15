عمر كمال وعبد الباسط حمودة يجتمعان في جلسة طرب -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري ​عمر كمال​ مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر عمر كمال في الفيديو برفقة نجم الغناء الشعبي ​عبد الباسط حمودة​، وخلال الفيديو طلب عمر من عبدالباسط حمودة، أن يغني مقطعا من أغنية "خدت إيه"، ليبدأ حمودة في الغناء ويشاركه فيه عمر والذي كتب معلقا على الفيديو: خدت إيه.

وتفاعل عدد كبير من متابعيه وجاءت تعليقاتهم، كالآتي: دايمًا ناجح يا قلبي، منورين دايما، وتساءل البعض الآخر ما إذا كانت هناك تحضيرات لعمل غنائي مشترك بين الفنانَين.

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