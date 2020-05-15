جان يامان يعلن مفاجأة سعيدة لجمهوره الإيطالي وما علاقة ديميت أوزديمير-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أعلن النجم التركي الشهير ​جان يامان​ أن مسلسله الذي نال نجاحاً كبيراً في تركيا وفي البلاد العربية تمت دبلجته للغة الإيطالية وسيعرض في الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر حزيران المقبل على القناة الخامسة Canale 5.

ونشر يامان مقطع فيديو من الإعلان الدعائي لمسلسل ​الطائر المبكر​ الذي تمت تسميته عالمياً بـ Day Dreamer وفي ​إيطاليا​ سيستخدم هذا العنوان أيضا باللغة الإيطالية، ويتضمن الإعلان بعض المشاهد مع النجمة ​ديميت أوزديمير​ التي شاركته البطولة، ويظهر في نهايته وهو يخاطب جمهوره الإيطالي معلناً عن المفاجأة السعيدة، وعلق على الفيديو :إلى كل الذين لم يشاهدوا المسلسل بعد على الإنترنت، أنتظركم على canale 5 وسيبدأ عرض الطائر المبكر في حزيران بإيطاليا

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