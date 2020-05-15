ماغي بو غضن تغرد عن سنة 2020: هي سنة البقاء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 مايو 2020 10:18 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 مايو 2020 10:18 مساءً - مشاركة

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ونشرت بو عصن تغريدة عبر “تويتر” قائلة، “2020 ليست للازدهار.. للتخطيط… للتطور… للانفراج… للحلول… انها سنة للبقاء”.

وتخوض ماغي بو غصن السباق الدرامي لرمضان 2020 بمسلسل “أولاد آدم” للمخرج الليث حجو والكاتب رامي كوسا.

ويشاركها البطولة فيه كل من مكسيم خليل ودانييلا رحمة وقيس الشيخ نجيب، بالإضافة إلى مجموعة من الممثلين أبرزهم رانيا عيسى، ندى أبو فرحات، طلال الجردي، كارول عبود، مجدي مشموشي، فيفيان أنطونيوس وغيرهم.

ويقدم العمل قصصاً اجتماعية مختلفة في مقاربة جريئة للواقع مع شخصيات المجتمع المختلفة تحت عنوان: “ما في حدا برّا الخطيّة… كلنا أولاد آدم”!