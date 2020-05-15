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ونشرت بو عصن تغريدة عبر “تويتر” قائلة، “2020 ليست للازدهار.. للتخطيط… للتطور… للانفراج… للحلول… انها سنة للبقاء”.
وتخوض ماغي بو غصن السباق الدرامي لرمضان 2020 بمسلسل “أولاد آدم” للمخرج الليث حجو والكاتب رامي كوسا.
ويشاركها البطولة فيه كل من مكسيم خليل ودانييلا رحمة وقيس الشيخ نجيب، بالإضافة إلى مجموعة من الممثلين أبرزهم رانيا عيسى، ندى أبو فرحات، طلال الجردي، كارول عبود، مجدي مشموشي، فيفيان أنطونيوس وغيرهم.
ويقدم العمل قصصاً اجتماعية مختلفة في مقاربة جريئة للواقع مع شخصيات المجتمع المختلفة تحت عنوان: “ما في حدا برّا الخطيّة… كلنا أولاد آدم”!
كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بو غضن تغرد عن سنة 2020: هي سنة البقاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.