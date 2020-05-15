كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد الحلقة ال 22 من "ونحب تانى ليه" لياسمين عبد العزيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت أحداث الحلقة السابقة من "ونحب تاني ليه"، عندما نست غالية عيد ميلاد مراد، لأنها كانت مشغولة ب عبد الله، بينما داليدا ويسرا قاموا بتحضير له مفاجأة في الشركة واحتفلوا به، وعندما علمت غالية من الطبيب أن اليوم يوافق 21 في الشهر، خرجت منزعجة من غرفة عبد الله، واتصلت بصديقتها نيفين وطلبت منها أن تحضر بعض الهدايا لمراد، فسمعتها ابنتها الصغيرة تايا، وذهبت إلى والدها لتخبره.

قصة مسلسل "ونحب تاني ليه"

تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

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"ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

مواعيد عرض مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 22

وتعرض الحلقة 22من مسلسل "ونحب تاني ليه" على قناة "cbc" في تمام الساعة 9 ونصف 9:30 مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة الاولى الساعة 6 ونصف 6:30، والإعادة الثانية الساعة 4 ونصف 4:30 عصرًا.