كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عمرو الليثي مشيدا بدراما رمضان "متميزة ومتنوعة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الاعلامي د. عمرو الليثي ان رمضان هذا العام بالتأكيد ملىء بالأعمال الدرامية المتميزة، وإن كانت هناك بعض الملاحظات التي اتسمت بها هذه الأعمال تظهر بوضوح في الإطالة في الأحداث، وقد يكون ذلك بسبب سرعة تصوير هذه المسلسلات والضغوط التي تعرض لها صنَّاعها بسبب أزمة كورونا، قد تكون بسبب التزام المخرج والسيناريست بتقديم عمل عدد حلقاته ثلاثون حلقة مما يجعل المؤلف يضطر إلى مط الأحداث، فنجد حلقات في بعض الأعمال سريعة مليئة بالأحداث وحلقات أخرى تتسم بالملل والترهل الشديد، وقد ظهر ذلك بوضوح في تترات المسلسلات التي تظهر بوضوح أنها طويلة وتكرار مشاهد من حلقات سابقة وأن أغلب الحلقات لا تزيد على أربعين دقيقة بأى حال من الأحوال،

وتابع الليثي ولذا أود أن أقترح على صناع الأعمال الدرامية العودة إلى إنتاج مسلسلات خمس عشرة حلقة، وتكون مكثفة وسريعة ونستطيع بدلا من تقديم مسلسل واحد (ثلاثون حلقة) أن نقدم مسلسلين كل منهما خمس عشرة حلقة بإيقاع سريع ومتميز.

أما كلمة براڤو فآن الأوان أقول براڤو لهؤلاء الفنانين المتميزين، براڤو لأسرة عمل مسلسل الاختيار، برافو أمير كرارة، براڤو إيهاب فهمى، براڤو أحمد العوضى، براڤو ضياء عبدالخالق، براڤو محمود حافظ، براڤو لمدير التصوير حسين عسر، براڤو للمخرج بيتر ميمى،

براڤو أسرة عمل مسلسل البرنس، براڤو محمد رمضان، براڤو أحمد زاهر، براڤو إدوارد، براڤو رحاب الجمل، براڤو روجينا، براڤو دياب، براڤو نجلاء بدر، براڤو نور، براڤو أحمد داش، براڤو أحمد فهيم، براڤو سلوى عثمان، براڤو أحلام الجريتلى، براڤو محمد علاء، براڤو فاروق خالد، براڤو جورى بكر، وبراڤو للمخرج محمد سامى،

براڤو أسرة مسلسل النهاية، براڤو يوسف الشريف، براڤو عمرو عبدالجليل، براڤو محمود الليثى، براڤو أسرة مسلسل بـ١٠٠ وش، والمخرجة كاملة أبوذكرى، والسيناريست أحمد وائل وعمر الدالى، براڤو آسر ياسين، براڤو نيللى كريم، براڤو إسلام إبراهيم.

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براڤو أسرة مسلسل لما كنا صغيرين، براڤو للفنان الكبير محمود حميدة، براڤو خالد النبوى، براڤو لأسرة مسلسل الفتوة، براڤو ياسر جلال، براڤو مى عمر، براڤو أحمد صلاح حسنى، براڤو المخرج حسين المنباوى،

براڤو لأسرة مسلسل ليالينا ٨٠، براڤو خالد الصاوى، براڤو صابرين، براڤو المخرج أحمد صالح مخرج ليالينا ٨٠، براڤو شريف منير، براڤو صبا الرافعى، براڤو كارولين عزمى وأسرة مسلسل ونحب تانى ليه،

براڤو غادة عبدالرازق ومسلسل سلطانة المعز، براڤو يسرا، براڤو جومانة مراد، براڤو عبير صبرى، براڤو المنتج جمال العدل وأسرة مسلسل خيانة عهد، براڤو دينا الشربينى وأسرة مسلسل لعبة النسيان.

وفى النهاية كل الشكر للمنتج الكبير الأستاذ تامر مرسى على هذا الإنتاج المتميز والنوعى الذي قدمته الشركة المتحدة خلال شهر رمضان.