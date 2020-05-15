كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر هبة عبد الغني لـ"الخليج 365 الفني" لم أتوقع ردود الافعال على صافي.. والحب من طرف واحد مرض" (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فنانة ذات موهبة استثنائية، استطاعت بأدائها الرائع أن تخطف قلوب جمهورها، وتجذب الأنظار لها بحضورها اللافت وحب الكاميرا لها ولملامحها، تألقت في تقديمها لشخصية "صافي"، في مسلسل "فرصة تانية"، مما جعلت الجمهور في حيرة، ما بين شخصية صافي الطبية، وشخصية السكرتارية التي تريد خطف زوج من زوجته، حديثنا عن الفنانة هبة عبد الغني.

أجرى "الخليج 365 الفني"، حواراً خاصاً مع الفنانة هبة عبد الغني، كشفت من خلاله كواليس مشاركتها في مسلسل "فرصة تانية"، فضلًا عن حديثها عن أهم المحطات في مشوارها الفني، وإليكم نص الحوار،،

ما الذي جذبك في شخصية "صافي" بمسلسل "فرصة تانية"؟

في الحقيقه من أهم الاسباب التي جذبتني للشخصية هي إنها واقعيه، فضلًا عن إختلافها عن باقي الأدوار التي قدمتها من قبل، وبالأخص بالمارثون الرمضاني 2020، وهي الفتاة التي وصلت لسن الأربعين ولم تتزوج لإنشغالها بعملها، وأحببت مديرها المتزوج في العمل، وفي المقابل يحبها زميل لها في العمل، يصغرها بعشرة أعوام.