كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر هبة عبد الغني لـ"الخليج 365 الفني" لم أتوقع ردود الافعال على صافي.. والحب من طرف واحد مرض" (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أجرى "الخليج 365 الفني"، حواراً خاصاً مع الفنانة هبة عبد الغني، كشفت من خلاله كواليس مشاركتها في مسلسل "فرصة تانية"، فضلًا عن حديثها عن أهم المحطات في مشوارها الفني، وإليكم نص الحوار،،
ما الذي جذبك في شخصية "صافي" بمسلسل "فرصة تانية"؟
في الحقيقه من أهم الاسباب التي جذبتني للشخصية هي إنها واقعيه، فضلًا عن إختلافها عن باقي الأدوار التي قدمتها من قبل، وبالأخص بالمارثون الرمضاني 2020، وهي الفتاة التي وصلت لسن الأربعين ولم تتزوج لإنشغالها بعملها، وأحببت مديرها المتزوج في العمل، وفي المقابل يحبها زميل لها في العمل، يصغرها بعشرة أعوام.
وما التحضيرات التي قمتي بيها لتجسيد شخصية "صافي"؟
قمت بعمل جلسات عمل و تحضير متكررة، على مدار شهر كامل، مع المخرج مرقص عادل، ومحمد سيد بشير ومصطفي جمال هاشم، من بعدها إتفقنا على كتفة التفاصيل الداخلية والخارجية للشخصية، حته ظهرت بالشكل المطلوب، لتنال إستحسان الجمهور.
وما أبرز ردود الافعال التي تلقيتيها حول دورك بالمسلس؟
الحقيقه ردود الأفعال كانت اكبر مما تخيلت، ومن حيث التعليقات حول شخصيتي حتى الآن، يوجد بها هجوم من معظم البنات والسيدات على وسائل التواصل الإجتماعي.
ما رأيك بوجود شخصية "صافي" في مجتمعنا، ما أكثر المشاهد صعوبة بالنسبة لكي؟
هذه حالة متكرره في مجتمعنا في آخر ٢٠ سنة، ورأيي الشخصي أن الحب من طرف واحد حب مرضي وسازج.
ومن المشاهد التي واجهت بها صعوبة، هو مشهد زوجة سامح، ودفاع صافي عن حبها وتصريحها لها بأنها لا تستحق سامح، وأنها لم تكرر أخطائها وتُضع فرصتها معه كما طلبت منها، وتم عرضه ضمن أحداث الحلقه 20.
ما الدور أو الشخصية الذي تتمني تقدميه خلال مشوارك الفني؟
كل دور مُختلف عن ما قدمت هو مغامره بالنسبه لي، أتمني تقديمه، وبكل تأكيد، أحلم بتقديم شخصية "هيباتيا".
هل يوجد أعمال فنية جديدة لكِ قريباً؟
إن شاء الله، يوجد مشروع نعمل عليه لأحد المنصات الرقمية بطولتي أنا ومجموعة من الشباب المميزين كثيراً.
ما أفضل الأعمال الدرامية التي قمتي بمتابعتها في رمضان؟
"الاختيار، ولما كنا صغيرين وفلانتينو" وبـ١٠٠وش والفتوه".
ما الأساس الذي توافقي به على الدور المقدم لكِ، وما هي الخطوط الحمراء في حياة هبة عبد الغني؟
أهميته داخل العمل الدرامي، فضلًا عن مدى تأثيره على سير الأحداث والمشاهد ايضًا؛ وفي الواقع كل حياة هبة عبدالغني خط أحمر، لا أسمح ولا أحب تداولها، لأن الفنان لابد أن يشغل عقل جمهوره بحياة الفنية وليست الشخصية،
ما أقرب عمل قدمتيه لقلبك، من كنتِ تتمني العمل معه في زمن الفن الجميل؟
مسلسل الأخ الكبير مع الفنان محمد رجب، وكنت اتمنى العمل مع الراحلة فاتن حمامة
ما هي نصيحتك لكل شاب مبتدئ في مجال التمثيل؟
ادرس و تدرب و اسعي كثيراً، كن صبوراً ومرن في البدايات.
كيف تقضي يومك في الكرونا؟
أقوم بعمل "كيك" .