منتج النحات إياد الخزوز: باسل خياط لم يظلم في المسلسل

نفى المنتج إياد الخزوز أن يكون الممثل السوري باسل الخياط قد ظلم من قراره بعرض الجزء الثاني من العمل في وقت لاحق، عندما يتم الانتهاء من تصويره، مؤكدا أنه تألق كعادته وأحبه الجمهور في الوطن العربي كله .

باسل خياط

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كما أكد إياد الخزوز من مقر إقامته بكندا، أن مسلسل "النحات" ومنذ بداية تنفيذه كان مقسوما لحكايتين كل منهما ١٥ حلقة، مشيراً إلى أن الحكاية الثانية لـ "النحات" ولمسلسل "الساحر" ربما يستكمل تصويرهما في شهر سبتمبر القادم حسب ظروف أزمة كورونا.

النحات من تأليف بثينة عوض وإخراج التونسي مجدي سميري وانتاج I see media - إياد الخزوز - وبطولة باسل الخياط وأمل بوشوشة وليا أبوشعيا وندى أبو فرحات وتدور أحداثه حول قرار (يمان) الذي ينتقل إلى بيت عائلته حيث يقيم هناك لدراسة النحت في إحدى الجامعات، ولكن والدته ترفض الفكرة خاصة أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة والده، ويسطير عليها الفزع والخوف من فتح باب أغلق منذ سنوات.