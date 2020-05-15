شاهدوا أحدث ظهور لـ جواد العلي بعد غياب طويل

بعد غياب سنوات عن الإعلام ومواقع السوشيال ميديا، أطلّ الفنان السعودي جواد العلي بفيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه بملامح مغايرة لما كان عليها، وقد دب الشعر الأبيض في رأسه.

وتحدث العلي في الفيديو قائلاً: " أيام مباركة عليكم جميعا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وتحياتي لكم."

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وتفاعل الجمهور مع الظهور النادر للفنان جواد وتباينت الردود بين الترحيب به بعد غياب والاستغراب للتغيير الواضح في الملامح.

فقال أحد المعلقين ‏‎مستغربا ملامح الكبر: شكله مركب فلتر اللي بالسناب. وأضاف آخر: شكلك من مواليد الألفية.

بينما استغربت معلقة من الظهور بملامح كبيرة وعلقت قائلة: ‏‎كيف مرت الأيام بسرعة، وشفت جواد مشيب !؟جواد شيء من أشياء ذكرتنا بأنفلات عجلة الزمن بسرعة قصوى وبدون فرامل، صرت أخاف أنام واصحى ألقي عمري 50.

ويعتبر جواد العلي من أشهر مطربي الخليج العربي في فترة مطلع الألفية الثالثة.

وُلد العلي بالرياض في الثاني والعشرون من فبراير لعام 1977 في أسرة ميسورة الحال. تلقى تعليمه الأوليّ بمدارس الرياض، ومُنذ صِغره أحب الغناء والموسيقى.

وكانت آخر أغنية قدمها العلي في العام 2016 بعنوان: "متى تشتاق