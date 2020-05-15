

ظهرت الممثلة التركية فهرية أفجين زوجة الممثل التركي بوراك أوزجيفيت في أحدث إطلالة لها بمجموعة صور جمعتها بابنها، من داخل حديقة منزلها تحمله وتغمره وتلاعبه بشكل عفوي. وقد لفت أنظار المتابعين ساعة يد كانت تضعها فهرية في معصمها. وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة "Milliyet" التركية، فإنَّ الساعة من طراز شركة سويسرية متخصصة في صناعة الساعات، ويبلغ ثمنها 300 ألف ليرة تركية أي ما يعادل 43 ألف دولار أمريكي، حيث جاءت من الذهب الخالص عيار 18. ساعة يد هدية بوراك لزوجته Advertisements وتداول المتابعون أن الساعة هي عبارة عن هدية قدّمها بوراك لزوجته بمناسبة عيد ميلادها.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا بالصور هدية ثمينة من بوراك أوزجيفيت إلى زوجته بقيمة 43 ألف دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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