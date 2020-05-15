رامز جلال ينزف ويسقط في الماء في حلقة غيّرت مجرى برنامجه!

حلقة لم تكن كسابقاتها من برنامج "رامز مجنون رسمي" عندما استضاف مقدمه رامز جلال الفنانة بسمة، حيث شهدت الحلقة أحداثاً غير عادية رصدها الجمهور لأول مرة منذ بدء البرنامج في شهر رمضان.

أول الأحداث حين تعرّض رامز جلال لعضّة من الكابوريا تسببت بنزيف في يده.

وأخرها عندما استطاعت بسمة من إسقاط رامز في بركة الماء من شدّة عصبيتها.

أما المشهد الآخر غير العادي، حين حاولت بسمة إفلات نفسها من الكرسي أثناء إنزالها الحوض الذي يتم تخويفها بالكابوريا فيه، كما تمكنت من خلع حذائها الذي بقي في الحوض.

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وفي آخر المقلب، استمرت بسمة في محاولة فك نفسها من الكرسي، وطالبها رامز بالهدوء إلى حين تدخل فريق عمله من أجل فك الأربطة.

وقد اعترف رامز أنها بسمة استطاعت تغيير مجرى الحلقة بسبب عنادها.