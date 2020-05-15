بعد دورها في “أولاد آدم”.. ماغي بو غصن: أول سنة بتحدى نفسي

متابعة بتجــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، أن دورها في مسلسل “أولاد آدم”، كان بمثابة تحدي بالنسبة لها.

وكتبت ماجي في تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “أول سنة بيكون تحدي لنفسي إني أقدم دور.. بس لما التعب والإحساس يتقدّر بكل كلمة حلوة نسمعها منكن.. بيكون وصل مجهودنا وشغفنا بالدور اللي بنقدمه.. فسحة امل بظروف صعبة.. كل المحبة والشكر لكل محب بيكتب دعم وحب.. البداية منكن والنهاية اليكن، شكرا من قلبي لكل قلب محب”.

وتجسد ماجي في المسلسل شخصية القاضية “ديما”.

مسلسل “أولاد آدم” بطولة مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، دانييلا رحمة، ندى أبو فرحات وكارول عبود، من كتابة رامي كوسا وإخراج الليث حجو، ومن إنتاج جمال سنان.