لقاء نجوى كرم مع النجاح في هذا الفيديو

متابعة بتجــــــــرد: عادت النجمة اللبنانية نجوى كرم في الزمن إلى أكثر من 25 عامًا حيث استرجعت ذكرى مهرجان المحبة والسلام عام 1994 حين التقت مع آلاف محبيها في مدينة اللاذقية إحدى المدن السورية على البحر.

وكان ذلك اليوم بمثابة فرحة العمر عاشته نجوى بكل تفاصيله، وأطلت باللون الذي يُنادي باسم السلام وهو الأبيض حيث بدت كالعروس التي تغني وتفرح في يوم زفافها.

ونشرت نجوى الفيديو عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، وعلّقت: “هيدي اللّحظات يللي تلاقيت فيها مع النّجاح”.

وفور نشر الفيديو لاقت نجوى كرم تفاعلاً كبيرًا من الجمهور العربي بشكل عام والسوري بشكل خاص حيث استرجعوا أجمل الذكريات معها.