حلا الترك تتجاهل أزماتها وتحتفل بعيدها الـ 18

تحتفل الفنانة الشابة حلا الترك بعيد ميلادها الـ 18 الذي يوافق اليوم في الـ 15 من مايو. وبهذه المناسبة نشرت حلا صورة لها مرفقة بالرقم 18 فقط.

بينما والدها المنتج محمد الترك كتب على انستغرام: “كل عام وانت بألف خير اميرتي الصغيرة ويارب يأخذ من بعمري ويعطيكم”.

نشير أن حلا الترك اشتهرت بسن صغيرة حينما اشتركت ببرنامج المواهب ارابز غات تالنت وهي بالثامنة من عمرها، من ثم سطع نجمها وعلى الرغم من نجوميتها الا ان اخبارها العائلية طغت على مسيرتها الفنية خاصة بعدما اعلن والدها المنتج البحريني محمد الترك زواجه من الفنانة المغربية دنيا بطمة، لتبدأ الأزمات العائلية تلاحقها بدءاً من انفصال والدتها منى السابر عن والدها وصولا لتبرؤ والدها منها، انتهاء بعودتها إلى أبيها وتخليها عن والدتها وغيرها.

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نذكر ان حلا ظهرت في الأيام الماضية حيث اعلنت انضمامها الى الحملة الوطنية “فينا خير” التي اطلقها صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خلية، للمساهمة في دعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

نذكر أن حلا الترك وضعت صوتها على عمل غنائي مع المنتج ميثم علاء الدين على ان يصدر قريباً. الأغنية بعنوان “ايش تبغي مني” كلمات فراس الحبيب.

وكانت حلا الترك قد غابت عن اصدار الأعمال حيث أن آخر عمل لها كان في صيف 2018، أطلقت حينها اغنية خليجية “ممنوع اللمس” التي تخطت حاجز الـ 100 ملايين مشاهدة على قناة شركة الانتاج “بلاتينوم ريكوردز” الرسمية عبر موقع يوتيوب.