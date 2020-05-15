أحمد مجدي: ياسمين صبري ذكية..وصفة وحيدة تجمعني بـ"زياد" في "فرصة تانية"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان المصري أحمد مجدي، إن ردود الأفعال التي تلقاها بشأن شخصية "زياد" التي جسدها في مسلسل "فرصة تانية" الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية ياسمين صبري، ويُعرض في رمضان الجاري، فاقت توقعاته مؤكدًا أن تفاعل الجمهور مع الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي جعلته ينسى تعب شهور عديدة على هذا المسلسل.

وأكد أحمد مجدي، في تصريح خاص لـ"فوشيا" أن عمله مع ياسمين صبري، أضاف له الكثير خاصة أنها فنانة "ذكية" تختار أعمالها بعناية شديدة، لافتًا إلى أنها في الكواليس شخصية مميزة وتحترم عملها كما أنها تتواصل مع الآخرين في الكواليس لخروج العمل بأفضل صورة.

وعن شخصية "زياد" التي جسدها قال إنه ليس مريضًا نفسيًا ولكنه شخصية أنانية لا يرى أحدًا سوى نفسه، هو شخص يحب نفسه ويتمنى أن يحظى بما يريد مردفًا أن هذه الشخصية موجودة في الواقع بحياتنا.

وتابع أحمد مجدي أنه تعايش مع شخصية "زياد" لمدة شهرين كي يستطيع تقمص هذه الشخصية والإلمام بتفاصيلها، مؤكدا على أن شخصية "زياد" لا تشبهه في الواقع لأنه لا يرضى أن يتسبب في أذية شخص مهما حدث كما فعل "زياد" مع "ريهام" التي تجسدها الفنانة أيتن عامر، مبينًا أن الصفة الوحيدة التي تجمعه بزياد هي "العند" فقط.

وأكد أحمد مجدي، أن تعامله في الكواليس مع الفنانة أيتن عامر كان رائعا لافتًا إلى أنها فنانة موهوبة وغير متكلفة.

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وعن أعماله الجديدة خلال الفترة المقبلة قال أحمد مجدي إنه يعمل على الانتهاء من كتابة فيلم جديد يحمل عنوان "الغراب" لافتًا إلى أنه يتمنى تصويره خلال العام المقبل.

وأوضح أنه انتهى من تصوير مشاهده في فيلم "اتنين طلعت حرب" مع الفنانة عبير صبري، إضافة إلى انتظاره عرض فيلم "حظر تجول" مع الفنانة إلهام شاهين.

وكان قد تناقل رواد التواصل الاجتماعي تفاصيل نهاية مسلسل "فرصة تانية" والتي كانت صادمة للبعض وجاءت من استنتاجهم للقطات التي شهدها البرومو حيث يظهر في المشاهد البطل "زياد" في المقابر وهو يقوم بري الزروع إلى جانب أحد القبور، ويبدو عليه الحزن ما جعل البعض يتكهن بأن نهاية العمل ستكون بوفاة "ملك" ياسمين صبري، والتي ستكشف كذبته مما يتسبب له بحالة من الحزن والحداد عليها بعد أن يفقدها للمرة الثانية.

ومسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، دياب، آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، ونهال عنبر وغيرهم، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.