حقائب دينا الشربيني في "لعبة النسيان" تثير الجدل..وهذه أسعارها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بلا شك أن النجمة المصرية دينا الشربيني، لفتت الأنظار إليها بأدائها المتقن في مسلسلها الرمضاني "لعبة النسيان"، وكثيراً ما تصدرت حديث وسائل التواصل الاجتماعي بقدرتها على إقناع المشاهدين بدورها منذ اللحظة الأولى لعرض المسلسل، لكن هناك ما كان لافتاً للأنظار وبعيداً عن أدائها، هو حقائب اليد التي حملتها طيلة المسلسل.

ولفتت دينا الشربيني النظر إليها بحقائب اليد الباهظة الثمن ومن أشهر الماركات العالمية، إذ ظهرت في كل حلقة تقريباً بحقيبة يدٍ جديدة وأحياناً بأكثر من واحدة في الحلقة نفسها، وعلى الرغم من أن ذلك ربما يأتي ذلك انسجاماً مع دورها حيث تؤدي دور زوجة رجل ثري، إلا أن البعض وصفه بأنه مبالغٌ به.

واستحوذت هذه الحقائب على اهتمام روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعل الكثيرون يبحثون عن أسعار هذه الحقائب والتي وصفها البعض بأنها "توازي ميزانية المسلسل"، إذ تراوحت أسعارها بين الألف دولارٍ أمريكي وبين 5000 الآف دولارٍ أمريكي، وتنوعت الماركات التجارية بين "ديور"، "فندي"، "شانيل"، و"لوي فيتون".

وبعد نشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل هذه الحقائب، قام آخرون بالتعليق على الموضوع بشكلٍ طريف، إذ علقت إحداهم: "شوية شنط اغلى من اعضائي" رابطاً بين دينا والنجم المصري عمرو دياب بالقول: "تعيش وتجيب لها ياعمرو"، فيما علق آخر: ""خلّصت على شنط ديور، ولوي فيتون".

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كما أشار البعض إلى أن هذه الحقائب والتي وصل عددها إلى 22 حقيبة، لم تكن أصلية وأنها ربما تكون تقليدًا للماركة الأصلية.

يُذكر أنه وبعد أن تردد أن فكرة العمل مقتبسة عن فكرة المسلسل الإيطالي القصير "Mentre ero via" وتوقع الجمهور النهاية، علق السيناريست المصري تامر حبيب، من خلال "فوشيا" بالقول: "الأمر ليس استسهالًا كما يتهمني البعض، الفورمات له طابع خاص وليس من السهل تقديم مسلسل مأخوذ من فورمات أجنبي، الأمر صعب جدًا ويحتاج مجهودًا كبيرًا".

وأردف: "إذا كان يرى البعض أن مشكلة المسلسل المأخوذ من فورمات أجنبي هو أن أحداثه تكون معروفة للجميع وبالتالي سيتم إنهاء عنصر التشويق والإثارة، فأحب أن أطمئن الجمهور، بأن نهاية لعبة النسيان مختلفة تمامًا عن المسلسل الإيطالي، ستكون مفاجأة".