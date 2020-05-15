سوزان نجم الدين تخرج لسانها لرامز جلال.. والأخير يخلع حذاءها! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سقطت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، ضحية برنامج "رامز مجنون رسمي" المخصص للإيقاع بضحايا الفنان رامز جلال والمعروض على شاشة mbc وشهدت الحلقة العديد من المواقف المثيرة.

وبدأ رامز البرنامج كالعادة بالسخرية من ضيفته سوزان، إذ علق على ملابسها وحجم الحزام الملفوف حول خصرها، وشبهها بشخصية فرعونية.

وقال رامز إنه جاء بسوزان إلى برنامجه لتخليص حساب قديم بينهما حينما انتقدته واتهمت برنامجه بالتمثيل والفبركة وأن الضيوف يعرفون مسبقا ما يحدث لهم.

وفي البداية جلست سوزان على كرسي الاعتراف لكشف جانب من تفاصيل حياتها الشخصية في فقرة تقدمها الإعلامية أروى، كطريقة لاستدراج ضحايا رامز.

وبعدها عرض البرنامج مجموعة صور لبعض الشخصيات وظهرت صورة رامز جلال، فقالت عنه سوزان إنها ضد ما يفعله فخرج فجأة فارتعبت وهي في مكانها.

ليقوم بعدها رامز بتلوين شعر سوزان لكنها ظلت تضحك، فقال لها رامز "أنا قلبي أسود" بسبب انتقادها لبرنامجه في وقت سابق، ثم قام برفعها لأعلى وقال إنه سيجعلها تغير وجهة نظرها في برنامجه وقام بـ"تدويرها" وهي تردد "يا لهوي" لكنها كانت متماسكة.

وواصل رامز برنامجه بتدويرها فقالت إن "هذه الحلقة ستجعلني أحبك"، ثم قام رامز بخلع حذائها، ورشها بالمياه لكنها ظلت تضحك طوال الوقت إلا من بعض الصرخات التي أطلقتها وهي تدور في الهواء، وواصلت سوزان ضحكها وهي تقول: "بحب الجنان" وأقسمت أنها لم تكن تعلم بالبرنامج.

وفقدت سوزان تماسكها وظلت تصرخ بعد رؤية "الكابوريا"، وبعد إخراجها من صندوق المياه أخرجت سوزان لسانها لرامز، فحاول رامز أن يهددها بالثعبان وطالبها بالاعتذار فرفضت وظلت تصرخ لكنها لم تعتذر له.

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وفي آخر فقرات البرنامج قام العاملون بالبرنامج بفك قيودها فقال رامز لها "حمد الله على السلامة" وأثناء توجهها إليه سقطت في المياه وقالت له بعد الخروج "بحبك رغم كل اللي عملته فيا".

وأسقط رامز العديد من المطربين ذوي الطابع الشعبي منهم، حسن شاكوش وحمو بيكا، وعدد من الفنانين منهم الإماراتي عبدالله بالخير، والسعودي حسن عسيري، وفيفي عبده وياسمين صبري، وريهام عبدالغفور.

يذكر أن الفنانة سوزان نجم الدين، اعتذرت عن المشاركة في مسلسل "لما كنا صغيرين"، المعروض في السباق الرمضاني الحالي.

ونشرت سوزان عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام، توضيحًا قالت فيه "لكل الصحفيين اللي لسه عم بنزلوا اسمي بأخبار وإعلانات المسلسل، مشكورين بس أنا خلاص اعتذرت عن المسلسل، وبتمنى لفريق العمل النجاح المبهر إن شاء الله".

ومسلسل "لما كنا صغيرين" هو من تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي، إنتاج أحمد عبدالعاطي، بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج.