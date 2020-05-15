أحمد فلوكس يكشف كواليس اعتدائه على أمن كمباوند "بفرلي هيلز"..ويتوعد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان أحمد فلوكس تفاصيل واقعة اعتدائه على أحد أفراد أمن كمباوند "بفرلي هيلز" بمدينة الشيخ زايد، بعد تداول مقطع فيديو قصير له وهو يقوم بدفع فرد الأمن الذي منعه من الدخول، من خلال بيان أصدره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام.

وقال فلوكس إن هذا الفيديو مجتزأ، حيث إنه كان ذاهبا لتحرير محضر بإحدى السيدات التي تقيم داخل الكمباوند، لكنه فوجئ أن الأمن يمنعه من الدخول، بالرغم من أنه معروف لديهم، وكان يقيم داخل الكمباوند لفترة طويلة.

وأضاف فلوكس أن "أفراد الأمن تهجموا علي سيارته بالعصي والشوم، في واقعة غريبة من نوعها"، معلقا: "وهذا ما أثار استغرابي، ودفعني بأن أحاول أن أدخل إلى الكمباوند مرة اخرى، لتحرير المحضر ضد السيدة التي بيني وبينها خلاف، لأجد أيضا أن فرد الأمن يمنعني من الدخول، فكان رد فعلي طبيعيا بأن دفعتها إلى الخلف".

وأوضح فلوكس أن تسريب الفيديو من كاميرات المراقبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هو تشهير صريح بشخصه، خاصةً وأن هذه المقاطع من المفترض أن تكون محفوظة لدى شركة الأمن المكلفة بحراسة المكان، وإخراجها عند الضرورة للجهات المختصة، وليس لنشرها عبر السوشال ميديا ، قائلا: "لذلك فلن أترك حقي القانوني وسوف ألجأ للقضاء للحصول على حقي".

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وكان تم تداول مقطع فيديو للفنان المصري أحمد فلوكس وهو يعتدي بالضرب على أحد أفراد الأمن في كومباوند "بيفرلي هيلز"، حيث ظهر فلوكس في الفيديو وهو ينزل من سيارته، بعد دخوله في مشادة كلامية مع فرد الأمن، وهو الأمر الذي انتهى بدفع فلوكس له بشدة، ثم عاد يستقل سيارته مرة أخرى.

يذكر أن الفنان المصري أحمد فلوكس، كان قد كشف للمرة الأولى سبب انفصاله عن الفنانة هنا شيحة، مؤكدًا أنها لم تستطع تحمل طباعه الصعيدية الشديدة، وأنه يتمنى الارتباط بسيدة جميلة كانت زميلته في المدرسة.

وقال فلوكس خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة" على قناة "القاهرة والناس"، مع إيناس الدغيدي: "مكنتش عاوز أطلق هنا شيحة لأنها جميلة جدًا ومن الناس اللي قابلتهم وميتعوضوش.. كانت بتحبني جدًا وست بمليون راجل ولكن أنا كرجل صعب.. صعيدي حتى لو ماروحتش الصعيد طول عمري.. وعصبي جدا وفي نفس الوقت هنا ميتفرطش فيها بسهولة بس هي اللي طلبت، وطبيعي اللي هتطلبه هنا هعملهولها لغاية ما أموت".