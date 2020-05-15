علي نجم يحرج نور الغندور بسؤالها عن زواجها سرًا من ثري خليجي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور، أنها ترفض تمامًا الزواج سرًا، موضحة في حوار أجراه معها المذيع الكويتي علي نجم عبر تقنية "البث المباشر" في حسابه على "إنستغرام"، أنها ليست متزوجة من ثري خليجي كما أشيع وأعربت عن دهشتها من هذه الشائعة خاصة وأن أهلها يرفضون تمامًا زواجها سرًا.

وقالت نور الغندور: "الله دي أغرب إشاعة سمعتها في حياتي .. شنو هالكلام مين قاله؟.. أنت؟"، ليرد عليه الإعلامي علي النجم قائلًا: "أنا قاعد بقرالك الماسدجات اللي على الأونلاين عندك".

وتابعت نور الغندور: "لأ طبعًا ولا عمري أفكر أتزوج بالسرْ زواجي يكون بالعلن والكل بيعرف عنه"، مردفًة: "ما أفكر ولا في حياتي فكرت ولا حتى في أحد من أهلي ممكن يرضى بحاجة زي كده إني أتزوج بالسرْ".

وتحدث معها علي نجم عن إمكانية دخولها في قصة حب في الفترة الحالية فقال لها: "عاشقة ولا ما عاشقة؟"، فردت قائلة: "زي ما أنت عايز أنا طول الوقت عايشة"، مطالبة الإعلامي علي نجم أن يمرر هذا السؤال الأمر الذي جعله يتحدث عن وجود شخص في قلبها فردت بالصمت.

وعن صفات الأشخاص الذين تتمنى أن تظل مرتبطة بهم، قالت نور الغندور: "الصدق والنصح كي نستطيع أن نقدم شيء جيد"، وأكدت أنها عندما تتوهج تضحك أو تبتسم، مشيرة إلى أنها شخصية حساسة بنسبة كبيرة وخاصة من الأشخاص القريبين منها.

وردّت نور الغندور على تساؤلات المتابعين خلال "اللايف" وكان من بينها: "متى يخرج المنتجون من وضع نور الغندور في عباءة أخرى غير الرومانسية"، فقالت: "يا ريت ده يحصل أنا مليت أدعولي مليت من دور البنت الحبيبة المغلوبة على أمرها لأني سويت هذا الشيء وجربت كل مراحل الرومانسية في الأدوار التي جسدتها وأتمنى ينكتب لي شيء آخر".

وعن اللغط الذي وقع مؤخرًا مع موديل بشأن صورتها قالت نور الغندور: "هذه سوولي إياها الفانز.. في بنوتة نزلت تطبيق وسويت لي وتتابعني وتقولي لما تعجبك صورة نزليها حتى هذه البنت لما تعجبها صورة ما تعرف صاحبتها ولكن لما حصل اللغط تواصلت مع أصحاب الصور وأنها تحب التصميم والـ 3D وعرضت عليهم التطبيق وأنه يجلب الصور دون معرفة أصحابها".

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وأكدت أنها عندما شرحت لهم الأمر أخذوا الموضوع بكل روح رياضية ولم يكن هناك أزمة، متابعًة: "اللي أزعجني إن الإعلام لم يكن محايدًا حيث ينشر الأمور السلبية التي تحدث ضجة ولكن عندما يحدث أمر إيجابي لا يرصدونه".

وأشارت إلى أن دورها الجديدة في مسلسل "دفعة بيروت" بجزئه الجديد سيكون مثيرًا للجدل، وأضافت أنها تابعت هذا العام مسلسل "أم هارون"، مؤكدة أنهم قدموا عملًا جيدًا، وأضافت أنها تتابع أيضًا مسلسلات: "البرنس، الاختيار، لعبة النسيان".

وعن إمكانية اعتزالها الفن من أجل شخص طلبها للزواج واشترط اعتزالها قالت: "سيكون تأثيري أقوى"، موضحة أنها ستزن أمر الاعتزال في حال كان لديها مسؤوليات أكبر ووجود طفل في حياتها إلا أنها لن تعتزل مقابل أن يكون الشخص المرتبط بها يريد ذلك.

وتغيب نور الغندور عن الموسم الرمضاني الحالي بعد توقف تصوير مسلسل "دفعة بيروت" بسبب انتشار فيروس كورنا المستجد حول العالم، على أن يتم استكمال التصوير بعد الانتهاء من هذا الوباء وعرضه خارج الموسم الرمضاني.

وكانت نور الغندور شاركت في مسلسل جمان قبل بداية شهر رمضان إلى جانب الفنان السعودي مهند الحمدي، وحقق العمل نسبة جماهيرية عالية بالرغم من إثارته الجدل في بعض أحداثه، وانتشرت بعد العمل العديد من الشائعات حول وجود علاقة تجمع غندور بالفنان السعودي وهو الأمر الذي نفاه كل منهما مؤكدين أن ما يجمعهما مجرد علاقة صداقة عادية.

وتخرجت نور الغندور في عام 2017 من المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت. بدأت مشوارها الفني كمذيعة في قناة الرأي، ولكنها اتجهت إلى التمثيل بعدما أصر عليها الفنان محمد العجيمي بالمشاركة كممثلة بأحد المسلسلات، وحققت النجاح والشهرة بعدما اختيرت كإحدى بطلات مسلسل "سكن الطالبات"، وواصلت عملها في التمثيل بعد ذلك وشاركت في العديد من الأعمال الناجحة أبرزها "دفعة القاهرة" الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.