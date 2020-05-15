فيفي عبده تطلب رأي جمهورها في ملابسها

نشرت فيفي عبده صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وعلقت فيفي عبده، على الصورة قائلة :

‏اسكيوزمي انجوي خليك جود بوي ‏قولولي ايه رأيكم البس الجانجاه ولا الفحلقي ردوا عليا.

يذكر أن فيفي عبده تشارك في السباق الرمضانى ببرنامج مقالب "خلى بالك من فيفي".

برنامج "خلي بالك من فيفي" وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مضحكة

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بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد. ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام.



ويعرض "خلي بالك من فيفي" على قناة "‪MBC‬ مصر" الساعة 11:30 مساءً خلال شهر رمضان.

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