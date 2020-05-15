شكرا لقرائتكم خبر عن بالروب وفنجان الشاى.. وحش الشاشة فريد شوقى فى صورة من أجواء رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي ابنة وحش الشاشة الراحل فريد شوقي، على استعادة ذكرياتها بصورة لها مع والدها من أجواء شهر رمضان الكريم. ونشرت ابنة وحش الشاشة الصورة التى ظهر فيها مع ابنته في منزلهما، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وسرعان ما حصدت الصورة عددا كبيرا من الإعجابات والتعليقات من قبل جمهور الفنانة ووحش الشاشة الراحل.



الفنان الراحل فريد شوقي في أجواء رمضانية

وفى تصريحات سابقة للفنانة رانيا فريد شوقي لـ ”الخليج 365”، قالت إنها سعيد للغاية بردود الفعل التى تلقتها على مسلسل "قوت القلوب" الذى تقدمه مع الفنانة ماجدة زكى على شاشة قناة الحياة، مشيرة إلى أن المسلسل حقق جماهيرية كبيرة منذ عرض الحلقة الأولى، خاصة أن العمل اقترب من الناس خصوصا المرأة، التي تكرس حياتها من أجل أولادها، لافتة إلى أن الكاتب محمد الحناوى له رؤية فنية واضحة ويغوص في أعماق الناس ليظهر ما بداخلهم، وهى عادته في كتاباته الدرامية، وهو ما جعل حدوتة المسلسل تلمس القلوب.

وأوضحت رانيا أنها دائماً لا تهتم بكم المشاهد التى ستظهر بها في أى عمل فنى تقدمه ولا تبحث عن أسماء على التتر وخلافه، ولكن تصب اهتمامها وتركيزها في تجسيد شخصية تترك أثراً مع الجمهور وهو هدفها منذ أن دخلت التمثيل، لافتة إلى أنها تعلمت ذلك على يد والدها العظيم فريد شوقى.