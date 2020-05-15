شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فرصة تانية الحلقة 22.. زياد يرفض محاولات ملك لإعادة علاقتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاجئ ملك (ياسمين صبرى) زياد بالتواجد أمامه فى المقابر أثناء زيارته لمقبرة ريهام (أيتن عامر) فى الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل "فرصة تانية"، حيث تؤكد له أن كل ما حدث ليس له أى ذنب فيه، وتطلب منه أن يتحدثا فى أى مكان وبعد ضغط منها يوافق زياد، وبعد جلوسهما سوياً يخبرها زياد أن كل شىء بينهما انتهى ولن تعود علاقتهما مرة أخرى.

يعود زياد إلى منزله ويحاول والده سالم (محمود البزاوى) التخفيف عنه وإخراجه من الأزمة التى مر بها وينصحه بالتمهل فى اتخاذ أى قرارات تخص العمل أو ملك، بينما ملك تلقى عتابا شديدا من والدتها على عودتها للوقوف بجانب زياد وتنصحها بالابتعاد عنه ونسيان هذه العلاقة بعدما مرت بصعوبات كبيرة ولكن ملك تصمم على إكمال علاقتها مع زياد.

تستعين مريم (هبة مجدى) بشخص ليفتح لها خزنة معرض سيارات زوجها مدحت (دياب) وتحصل على الأوراق والمستندات التى بداخلها، وعندما تتحدث معها شقيقتها ملك تنفعل عليها بسبب تدخلها فى حياتها وتعود وتعتذر لها، وفى نفس الوقت يخرج مدحت من الحبس بعدما اعترف أحد العاملين معه أنه صاحب المخدرات الموجودة فى مخزن مدحت.

تتعرض رنا (ابنتهال الصريطى) زوجة سامح (إدوارد) لصدمة بعدما أخبرها الطبيب أنها لن تستطيع الحمل فى الوقت الحالى بسبب تعاطيها أدوية مختلفة لمنع الحمل لفترة طويلة أثرت على إمكانية حملها، أما شيرين (سارة الشامى) فبعدما بدأت علاقة جديدة مع كمال (أحمد الشامى) يظهر خالد ويخبر كمال بطبيعة شخصية شيرين وأنها استغلالية وتسير وراء الأموال.

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"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.



مسلسل فرصة تانية الحلقة 22



مسلسل فرصة تانية الحلقة 22



مسلسل فرصة تانية الحلقة 22



مسلسل فرصة تانية الحلقة 22



مسلسل فرصة تانية الحلقة 22



مسلسل فرصة تانية الحلقة 22