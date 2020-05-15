شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس عن فيديو اعتدائه: لو كان ضابط مش فرد أمن مكنتش هسكت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد فلوكس، على نشر توضيح عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، على الفيديو المتداول عبر منصات السوشيال ميديا باعتدائه بالضرب على فرد أمن فى أحدى الكمباوندات فى مدينة الشيخ زايد.

وقال فلوكس: "حاضر هابقي اتشتم بأمى واعتذر ده لو ضابط مش فرد أمن أكيد مش هاسكت، عموما أنا مش هاتكلم وبعد الإجراءات سيقول القانون كلامه، شكرا، بس سؤال صغير، ليه يتم تسريب جزء من الفيديو حتى من قبل اتخاذ أى إجراءات قانونية، وفيديو أمن يعنى المفروض خاص بشركة مش عامة، لا تستخدموا بما يترك لكم لتروه لابتزاز الأخرين.. حكمه اليوم".



أحمد فلوكس

وكان آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورا بحرب الاستنزاف.