شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا فيروس.. أغنية جديدة من محمد رمضان للتوعية بتعليمات الوقاية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد رمضان، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، بمقطع فيديو جديد له وهو يغنى بعض كلمات من أغنيته الجديد "كورونا فيروس" مع ابنته، أثناء قيادته لسيارته فى جولة.

ونشر "رمضان" مقطع الفيديو الذى ظهر فيه وهو يقود سيارته، وابنته فى الخلف وهما يغنيان أغنيته الجديدة "كورونا فيروس"، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور انستجرام، ليعلن عن اقتراب طرحها عبر قناته بموقع الفيديوهات يوتيوب.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتى "كورونا كورونا فيروس مرض وعام على الكل، بقينا ماشيين بالكحول، فيروس خطير طاير في الجو، بعون الله هنلاقي الحل، خايفين عليكو من الى بيحصل وبنشوفه، وباء وهل علينا ومش عارفين ظروفه، عقم إيدك قبل ما تسلم على اللى جنبك، متخليش العشم قاتلك".





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وشهدت أحداث الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل البرنس، للنجم محمد رمضان، المذاع على قناتي dmc، وdmc دراما، مشهد اتصال "علا" نور اللبنانية بـ "نورا" ريم سامي، لتخبرها بأن أخيها "رضوان البرنس" محمد رمضان خرج من السجن، وانتقل المشهد الى رضوان أثناء ذهابه الى أخيه الأصغر "عادل" ولكنه عاتبه بسبب الحالة السيئة الذى وصل إليها بسبب تعاطيه المخدرات، حتى أنه باع كل أثاث منزله، وحضرت أيضًا "نورا" واحتضنت "رضوان" وحاولت أن تعطيه بعض المال ولكنه رفض تمامًا.

انتقل المشهد الى تجمع أخوة "رضوان البرنس" لمحاولة التفكير فيما سيفعلونه بعد خروجه من السجن، والتي تضاربت بين أن يقوموا بتلفيق قضية جديدة له لإدخاله السجن مرة أخرى، أو التخلص منه حتى يرتاحوا منه نهائيا، ولكنهم منتظرين رؤية ما سيفعله أولا، لتحديد مصيره معهم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.