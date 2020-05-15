مكسيم خليل عن “أولاد آدم”: صار وقت الـ Show time

متابعة بتجـــــــرد: بعدما سُرِق هاتف الإعلامي الشهير “غسان” (مكسيم خليل) في سياق أحداث مسلسل “أولاد آدم” خلال الحلقات السابقة، وهو هاتفه الخاص الذي يحتوي على فيديوهات إباحية وجنسية له مع عشيقاته الكثيرات، ستتحوّل الأحداث إلى “نارية” في الحلقات المقبلة المتبقية من العمل.

وشوّق النجم مكسيم خليل محبيه ومتابعي المسلسل للأحداث اللاحقة بصورة من كواليس التصوير، كاشفاً أنه حان وقت التشويق الحقيقي. وعلّق عليها بالقول: ” Show time… انتوا… يلي عمتتفرجوا وناطرين مصير غسان.. حابب قلكم انه صار وقت الشوووو تايم.. وبإذن الله ما منوقع غير واقفين.. ف… استنونا”.

شارك في مسلسل “أولاد آدم” نخبة من الممثلين، ومن بينهم قيس الشيخ نجيب، دانييلا رحمة، فيفيان أنطونيوس، ساشا دحدوح، طلال الجردي، ندى أبو فرحات، رودني حداد وغيرهم.

وإشارة الى أنّ “أولاد آدم” من كتابة رامي كوسا، إخراج الليث حجو وإنتاج “إيغل فيلمز”. وتتابعونه طيلة شهر رمضان المبارك عبر شاشة mtv.