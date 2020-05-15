إدوارد يكشف سبب تغيير طائفته ويبكي متذكرًا والدته

متابعة بتجــــــــرد: كشف الفنان المصري إدوراد الكثير من التفاصيل عن حياته الخاصة خلال الحلقة الخاصة به من برنامج “شيخ الحارة والجريئة” الذي تقدمه الإعلامية المصرية إيناس الدغيدي على شاشة قناة “القاهرة والناس”.

وأثار الاهتمام بما قاله عن تغيير طائفته حيث قال إنه فعل هذا بدافع حبه لزوجته ولكي لا يعيش أبناؤهما في المستقبل مشكلة الاختلاف الطائفي بينهما.

وفي إطار آخر واثناء تذكره والدته الراحلة لم يتمكن الممثل من منع نفسه من البكاء وأشار إلى أن العائلة خسرت كل أملاكها بعد وفاة والده وأن الوالدة حرصت لذلك على أن تؤمن لقمة العيش لأبنائها، مضيفاً أنها قدمت له الدعم في مسيرته المهنية وهو ما دفع الدغيدي إلى قطع الحلقة بفاصل إعلاني.

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كما تطرق إلى بعض الشؤون المهنية وإلى خلافه مع الفنانة القديرة عبلة كامل بسبب فيلم “بلطية العايمة”. وقال إن اي مشاكل لم تنشأ قبل هذا بينهما، لافتاً إلى أنه تم تبديل النص وأنه تمكن من تعويض الأمر بعدما حصل على جائزة عن دوره من مهرجان المركز الكاثوليكي.