والدة حلا الترك تثير الجدل بموقفها في يوم ميلادها الـ18

متابعة بتجــــــــرد: يصادف يوم 15 أيار (مايو) 2020 عيد الميلاد الـ 18 للنجمة الشابة حلا الترك وهو ما أشارت إليه بطريقة لافتة من خلال حسابها على “إنستغرام” حيث نشرت صورة لها بالأبيض والأسود وهي تجلس وبدت وكأنها حزينة وعلقت بالرقم 18.

أما ما لفت الأنظار فهو رد فعل والدتها منى السابر التي لم تنشر حتى هذه الساعة على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أي تعليق أو معايدة لهذه المناسبة، على عكس والد حلا الذي نشر صورتها معلقاً: “كل عام وانتي بألف خير اميرتي الصغيرة ويارب يأخذ من بعمري ويعطيكم”.

ويذكر هذا بما حكي في وقت سابق عن خلافات بين الأم والإبنة. وكانت مها الترك جدة الفنانة فجرت مفاجأة في وقت سابق حيث نشرت على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات صورة غير متوقعة ظهرت فيها برفقة أفراد عائلتها ومن بينهم ابنها المنتج البحريني محمد الترك وأولاده حلا وشقيقاها محمد وعبدالله وأختهم غير الشقيقة غزل.

وأرفقت الصورة بسورة “الفلق” وتعليقاً عليها كتبت: “اللهم احفظ أولادي وأحفادي اللهم آمين”. ورأى الكثيرون في هذا نهاية فصل من الخلافات العائلية التي أحدثت جدلاً كبيراً على المواقع.