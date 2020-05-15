سعد الصغير يتعرض لعملية نصب ويكشف التفاصيل

متابعة بتجـــــــــرد: فجّر الفنان سعد الصغير مفاجأة من العيار الثقيل، مع قرب انتهاء عرض مسلسله “ولاد إمبابة” الذي يخوض به سباق الدراما الرمضاني الحالي.

وقال سعد إنه وفريق عمل المسلسل تعرضوا لعملية نصب من منتجي العمل عمرو ماندو وبلال صبري، إذ لم يأخذوا مستحقاتهم حتى الآن، وقرروا عدم استكمال العمل ومن ضمن هؤلاء الفنان مصطفى أبو سريع ومحمد فاروق شيبة ومراد فكري وآخرون.

وأضاف في تصريحات صحافية، أنه حزين على الناس الغلابة التي تعاونت في العمل، ولم تأخذ حقوقها من عمال بوفيه وآخرين، مشيرًا إلى أنه دفع من جيبه الخاص أموالاً لهؤلاء لحين أخذ مستحقاتهم، لافتًا إلى أنه قبل ذلك أعطى المنتجين 10 آلاف جنيه على سبيل السلف؛ ولم يأخذها حتى الآن ولم يأخذ باقي مستحقاته أيضًا.

وأشار إلى أن عددًا من العاملين في المسلسل توجهوا إلى قسم شرطة أبو النمرس لتحرير محضر ضد منتجي المسلسل.

ويشارك في بطولة مسلسل “ولاد إمبابة” عدد من الفنانين منهم فريدة سيف النصر ولطفي لبيب وأحمد شيبة وشمس ونادر أبو الليف وعبد الله مشرف ومحمود فارس ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزي ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودي.