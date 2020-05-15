سينما للسيارات بدبي.. فكرة مبتكرة تحترم قواعد التباعد الإجتماعي

متابعة بتجـــــــــرد: سيتمكن عشاق السينما في دبي قريباً من مشاهدة الأفلام وهم يجلسون مرتاحين في سياراتهم بسينما جديدة للسيارات أقيمت فوق سطح واحد من أكبر المراكز التجارية في العالم.

وفي التّفاصيل، فتقول فوكس سينما إنّه بعد أن أغلقت دور السينما بسبب فيروس كورونا، ها هي تفتح أبوابها بحلّةٍ جديدة ملتزمة بقواعد التباعد الإجتماعي.

وسيقتصر عدد المشاهدين على اثنين في كل سيارة في السينما المكشوفة التي تبدأ نشاطها يوم الأحد 17 أيار، وتتسع 75 سيارة في كل مرة. ويبلغ سعر التذكرة نحو 50 دولاراً للسيارة، بما في ذلك الفشار ووجبة خفيفة ومشروبات.

وفي هذا السياق، قال خافيير ليبريشت قائد سيارة بورشه خلال حفل يسبق الافتتاح في السينما: “نحافظ على تباعدنا الاجتماعي ولذا فالفكرة باهرة برأيي”. كما قال باتريك، وهو عضو آخر في نادي سيارات بورشه دعي للحفل الذي عرض فيه فيلم كوميدي:” أي عذر للخروج من البيت خلال زمن كورونا”.

ويُشار إلى أنّ دبي قد بدأت بتخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا منذ بداية شهر رمضان قبل ثلاثة أسابيع وسمحت للمراكز التجارية والمطاعم باستئناف العمل ضمن نطاقٍ محدودٍ.