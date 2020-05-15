مات ديمون يعلن شفاء ابنته من كورونا

متابعة بتجــــــــرد: أعلن نجم هوليوود الممثّل مات ديمون، البالغ من العمر 49 عاماً، شفاء ابنته من فيروس كورونا في نيويورك، وتحدث عن طريقة حياته خلال هذا الوباء، مشيرًا إلى أنه يمكن تعلم الكثير من مشاهدة فيلم ” contagion” حول انتشار الأوبئة.

وفي التّفاصيل، أفاد ديمون أنّه كان يُنهي تصوير فيلم “The Last Duel” في إيرلندا عندما بدأت البلاد بإجراءات الإغلاق للحدّ من تفشّي فيروس كورونا. فبقي مع زوجته وثلاثة من أولاده في دبلن، في حين كانت إبنته أليكسيا، وهي طالبة جامعية عمرها 20 عاماً، لا تزال في الولايات المتّحدة.

وقال ديمون في مقابلة لمحطة راديو سبين 1038 في دبلن: “إبنتي في مدينة نيويورك وجاءت نتيجة فحص فيروس كورونا إيجابية. وبالفعل، فقد التزمت الحجر المنزلي وتجاوزت الأمر بشكلٍ جيّد”.

وفي هذا السّياق، تطرّق الممثل إلى دوره في فيلم “Contagion” عام 2011 ، وقام بمقارنة الفيروس المستجدّ بذلك الّذي تكلّم عنه في الفيلم.

وقال مات ديمون:” أي شخص يقول إنّه لا يمكن توقّع هذا، فشاهدوا فيلم “Contagion”. فمنذ 10 سنوات قمنا بإنتاج فيلم تحدّثنا من خلاله مع الخبراء وسألناهم “كيف سيبدو الأمر وبأي طريقة نستطيع تخطّيه؟”، وعلى الأقل فلنتعلّم من الفيلم ولا نستخفّ بقواعد التباعد الإجتماعي وعادة غسل اليدين والبقاء في المنزل”.