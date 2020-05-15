خاص- هاندا ارتشيل وبوراك دينيز يجتمعان… والسعادة تغمرهما

May 15, 2020
بيرلا جعجع: يستعد كل من الممثلين التركيين الشهيرين هاندا ارتشيل وبوراك دينيز للعودة الى الشاشة مع بعضهما في مسلسل جديد.
الثنائي القادم شعرا بالسعادة خاصة بعدما تم اعلامهما انهما سوف يمثلان مع بعضهما فلم يترددا بالموافقة بعد معرفة الثنائي بشريكه.
نذكر ان هاندا ارتشيل لعبت دور البطولة في مسلسل “اللؤلؤة السوداء” ومسلسل “عزيزة” مؤخراً.
أما بوراك دينيز، نجم مسلسل “حكايتنا”، كان قد تصدر العناوين في الأسبوع الفائت بعدما اصطدمت سيارته بدراجة نارية ظهرت أمامه وسط الطريق، حيث رصدته كاميرات الأمن الموجودة في الشارع.
الشرطة قامت بفحص بوراك ليتضح انه كان تحت تأثير الكحول بنسبة 1.77 فتم سحب رخصة القيادة منه لمدة ستة أشهر.
ترجمة موقع الخليج 365.
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