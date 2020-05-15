لمحبي بطل “اسميتها فريحة”.. إليكم هذا الخبر

بيرلا جعجع: يستعد الممثل التركي الشهير شاتاي اولسوي للعودة الى جمهوره بمسلسل جديد من انتاج شركة EsFilms ، حيث من المتوقع أن يعرض المسلسل على قتاة TRT قريباً.

واشتهر “اولسوي” في أول ادواره البطولية في مسلسل “اسميتها فريحة” وقام بلعب شخصية امير وحقق شهرة كبيره جداً في تركيا و الوطن العربي.

أيضاً للممثل شاتاي اولسوي اعمال كثيرة ناجحة منها: نسور اناضول، مد وجزر، في الداخل، والمحامي او المحافظ وغيرها.

ترجمة موقع الخليج 365.