لمحبي بطل “اسميتها فريحة”.. إليكم هذا الخبر

May 15, 2020
بيرلا جعجع: يستعد الممثل التركي الشهير شاتاي اولسوي للعودة الى جمهوره بمسلسل جديد من انتاج شركة EsFilms ، حيث من المتوقع أن يعرض المسلسل على قتاة TRT قريباً.
واشتهر “اولسوي” في أول ادواره البطولية في مسلسل “اسميتها فريحة” وقام بلعب شخصية امير وحقق شهرة كبيره جداً في تركيا و الوطن العربي.
أيضاً للممثل شاتاي اولسوي اعمال كثيرة ناجحة منها: نسور اناضول، مد وجزر، في الداخل، والمحامي او المحافظ وغيرها.
ترجمة موقع الخليج 365.
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