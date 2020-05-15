شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر يعتذر للشعب الكويتى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الفنان الشاب مصطفى خاطر اعتذارا للشعب الكويتى، بعد الهجوم الذى تعرض له خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى، من بعض الكويتيين، وذلك بسبب ارتداء حذاء عليه ألوان تتشابه مع ألوان علم دولة الكويت، حيث قال خاطر في فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام، "امبارح لقيت هجوم كبير أوي أوي وفظيع من ناس كتير في دولة الكويت الشقيق، وبيقولوا إنى كنت لابس جزمة عليها دولة الكويت، والله العظيم أكتر دولة سافرتها في حياتى الكويت، وأكتر بلد ليا صحاب فيها كتير هي الكويت، وعملت فيها صداقات، وبحب البلد دى جدا، ومش في دماغى ولا قصدى خالص، أن الجزمة ألوانها أيه أصلا، احنا بنشتغل وفى ستايلست هي اللى بتلبسنى، هي لبستنى فعلا، وهى كمان ماتقصدش ولا جيه في دماغى تماما إنى أضايق حد من اخواتى الكويتيين وأنا آسف".

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وكتب خاطر تعليقا على الفيديو: "والله يا جماعة غير مقصود تماما أنا صحيت لقيت الدنيا مقلوبة.. وبقول لكل أهلى وأصحابى وإخواتى فى الكويت حقكوا عليا والله ما مقصود.. كل الحب والاحترام للكويت وشعب الكويت الشقيق".

مصطفى خاطر يعرض له حاليا مسلسل عمر ودياب يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.