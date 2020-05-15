شكرا لقرائتكم خبر عن شرير وكوميدى وانتهازى وجدع.. دياب يقدم أربع وجوه فى دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من النجاح يحققها النجم محمد دياب خلال سباق دراما رمضان الحالى، وذلك من خلال الشخصية الذى يلعبها ضمن مسلسل "فرصة ثانية"، حيث تمكن من خطف الأنظار مثلما ظهر على السوشيال ميديا بقدرته على أداء الشخصية بموهبة كبيرة ما بين الشر الذى بات أحد أهم نجوم جيله إتقاناً له، بالإضافة إلى الكوميديا الذى يتمتع بها مما أعطى للشخصية روحا وكاريزما خاصة مثلما ظهر في التعليقات وكم الكوميكسات التي تفاعل معها رواد السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة مع دوره في المسلسل.

مارثون دراما رمضان الحالي لم يشهد تفجر موهبة دياب في "فرصة ثانية" فحسب، وإنما مشهدين فقط خلال مسلسل "الاختيار" عبر شخصية الأعرابي الشيخ سالم كانا كفيلين بإثبات ما يمتلكه من موهبة تدفعه للعب كافة الألوان وتثبت أن بإمكانه لعب أدوار بعيداً عن الشر.

كما لم يقف الأمر عند هذا الحد وإنما تمكن دياب من خطف الأنظار مرة أخرى عبر ظهوره مؤخراً في مسلسل "ليالينا 80" بشخصية مركبة للغاية تمتزج فيها الأنانية مع السعي وراء المصلحة فقط من البلطجة حتى المشيخة إن لزم الأمر طالما سيعود عليه الأمر بالفائدة.. كل ذلك جعل دياب يثبت أن لديه موهبة كبيرة كفيلة بأن تجعله واحد من أهم المطربين الذين نجحوا في السير بطريق النجومية في عالم التمثيل سواء عن طريق الكوميديا أو الشر كما ظهر في دوره بمسلسل "فرصة ثانية"، بالإضافة إلى الرجل الجدع إن لزم الأمر "الشيخ سالم"، والشخصية المركبة من خلال "ليالينا 80" مثلما ظهر في تعليقات قطاع كبير ممن أثنوا عليه عبر السوشيال ميديا مؤخراً.

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