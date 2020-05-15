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ريهام أيمن فى ذكرى زواجها: جعلتنى أسعد امرأة على الأرض.. شريف رمزى: أعطتنى أجمل حياة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان شريف رمزى، والفنانة ريهام أيمن بمرور 5 أعوام على زواجهما، الذى أقيم يوم 15 مايو عام 2015، حيث اعتبرت ريهام أن زوجها جعلها أسعد امرأة على وجه الأرض، بينما اعتبر شريف زوجته هى من أعطته أجمل حياة.

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ونشرت ريهام، عبر حسابها على إنستجرام، صورا من حفل الزفاف، صحبتها بتعليق: "15/5/2015.. يومنا المميز، أتذكر ذلك الصباح بشكل جيد، نحتفل اليوم بخمس سنوات من الزواج، جعلتنى أسعد امرأة على وجه الأرض وما زلت أشعر أننى محظوظة، وفى كل يوم ما زلت أكتشف أشياء جديدة عنك أحبها، فأنت ما زلت الشخص الذى أريد أن أحبه إلى الأبد، أنت الزوج الأكثر روعة فى العالم وأفضل شريك للحياة".

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بينما نشر شريف، صورا أخرى من حفل الزفاف، أرفقها بتعليق: "أجمل امرأة أعطتنى أجمل حياة.. الذكرى السعيدة 15/5/15.. أحبك".

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وكان الفنان شريف رمزى، قرر كسر روتين العزل الصحى المنزلى الذى يعيشه الجميع تنفيذًا للإجراءات الاحترازية لعدم الإصابة بفيروس ، ونشر صور له مع زوجته، بعد أن قررا أن يركبا سيارتهما داخل المنزل.

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ونشر رمزى، صور له مع زوجته الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابه بموقع إنستجرام، وهو داخل سيارته وعلى وضع القيادة، وكتب "اوعى حد يفتكر أنى خرجت أنا قلت أقعد فى العربية شوية وأرجع تانى".

وكان رمزى قد شارك متابعيه بمقطع فيديو له وهو يؤدى تمارين البلانك مع زوجته الفنانة ريهام أيمن عبر حسابه بموقع إنستجرام، وكتب معلقاً: "من ساعة ما دخلت التيك توم ده، وأنا مش عارف أطلع منه، ربنا يعدينا من الحظر والكورونا دى على خير"، فى إشارة منه إلى تطبيق التيك توك الذى قام بتصوير التحدى من خلاله.

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وفى سياق آخر، دشن رمزى الأسبوع الماضى حملة، لحماية الحيوانات الأليفة وعدم إلقائها فى الشوارع بعد أن تخلى عدد كبير من الناس عن كلابهم وقططهم بسبب شائعة تم تداولها بأن الحيوانات الأليفة تقوم بنقل عدوى للبشر.

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وحرص عدد كبير من الفنانين على المشاركة فى تلك الحملة ومن ضمن المشاركين الفنانة شيرين رضا، الإعلامى شريف مدكور، الفنان أحمد فهمى، النجمة إيمى سمير غانم.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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