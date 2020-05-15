شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام حافظ إرهابى جاهل يحمل الحقد والغل بشخصية التكفيرى سعد الجنوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جسد الفنان إسلام حافظ شخصية "أبو سعد الجنوبى" أحد التكفيريين التابع لجماعة بيت المقدس، ضمن أحداث مسلسل "الاختيار" ، الذى يلعب بطولته النجم أمير كرارة، ويعرض على شاشة ON حصرياً، ونال إسلام إشادات عدة بسبب تمكنه من الدور والغل والحقد الذى قدمه في الشخصية، والتي أظهرت الكره الحقيقى من الإرهابيين لبلدنا الحبيبة مصر.

إسلام حافظ قدم الشخصية بشكل ميتميز، خاصة أنه مؤلف ولديه مقومات لرسم الشخصيات في أعماله الدرامية، وهو ما جعله يقدم الشخصية بصدق ، حتى وصل الأمر أن زملاءه بدأوا يرددون عبارات "احنا كرهناك" عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعى .

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.