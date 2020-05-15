شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى لـ عصام السقا : ليك مستقبل كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم محمد هنيدى،الفنان الشاب عصام السقا، بعد ظهوره خلال الماراثون الرمضانى الحالى فى مسلسل ""الفتوة" للنجم ياسر جلال، ومسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، من خلال تعليق كتبه عبر خاصية الأستورى على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام"، قائلا، "الممثل الشاب عصام السقا نجم الفتوة والاختيار ليك مستقبل كبير يا حبيبى".





مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

أما مسلسل "الفتوة" من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مى عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس .