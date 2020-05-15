شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عزب يتزوج من دنيا عبد العزيز بعد فشل الزواج من والدتها منذ 28 عاما.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت الفنانة دنيا عبد العزيز أن تلفت الأنظار اليها من خلال دورها في مسلسل "البرنس"، الذى يعرض خلال الماراثون الرمضانى، والذى حقق نجاحا كبيرا بعدما احتل تريندات محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، ولفتت دنيا الأنظار اليها بعدما جسدت خلاله دور "الدكتورة شيماء" التي تزوجت من "فتحى" الشخصية الذى يجسدها أحمد زاهر، والذى كان يعاملها بشكل سيئ رغم معاناته من عدم الانجاب، واتهامها أمام الجميع بأن العيب منها هي، ورغم صبرها لأكثر من 10 سنوات عليه، الا انها انفصلت عنه بعد قتله لزوجة شقيقه "رضوان البرنس" بسبب الميراث.



ايمن عزب يقبل راس دنيا عبد العزيز بعد الزواج منها فى مسلسل البرنس

ولفتت دنيا عبد العزيز الأنظار بشكل أكبر بعدما تزوجت في الحلقة 21 من مسلسل البرنس، من الفنان أيمن عزب االذى يجسد شخصية رجل أعمال، والذى نال اعجاب المشاهدين، في إشارة لهم بأن الله عوضها خيرا بعد صبرها الذى طال لأكثر من 10 سنوات، وتحملت جفاءه ومعاملته السيئة التي لا يتحملها أي انسانة في الدنيا، كما أنه قاتل زوجة شقيقه، كما أن دنيا عبد العزيز رزقت أيضا بطفلة من أيمن عزب ضمن أحداث مسلسل البرنس.



ايمن عزب يصطحب دنيا عبد العزيز الى عش الزوجية فى مسلسل البرنس ايمن عزب يصطحب دنيا عبد العزيز الى عش الزوجية فى مسلسل البرنس



دنيا عبد العزيز تنجب طفل من أيمن عزب بعد الزواج منه فى مسلسل البرنس

وسيتعجب الجميع من هذه القصة فمنذ 28 عام، من خلال فيلم "صراع الزوجات" بطولة محمود حميدة ودلال عبد العزيز ونهلة سلامة، كانت الفنانة دلال عبد العزيز تجسد دور طليقة "محمود حميدة، وبنفس الوقت لديها ابنة منها والتي تجسدها دنيا عبد العزيز، وبسبب أن دلال عبد العزيز وابنتها تسببوا في مشاكل لمحمود حميدة في منزل زوجته الثانية التي تجسدها نهلة سلامة، حاولت الأخيرة أن تتخلص منها عن طريق اقناع أحد أقاربها بالزواج منها وهى الشخصية التي جسدها الفنان أيمن عزب، وبالفعل نجحت الخطة في البداية وكان أيمن عزب يصطحب دلال عبد العزيز وابنتها التي تجسدها دنيا عبد العزيز التي تبلغ من العمر وقتها 10 سنوات، ولكن هذا الزواج فشل بعد اصلاح محمود حميدة كل المشاكل ورجوعه لزوجته مرة أخرى.

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دنيا عبد العزيز مع دلال عبد العزيز من فيلم صراع الزوجات



بداية تعارف ايمن عزب ودلال عبدا لعزيز فى عيد ميلاد دنيا عبد العزيز بفيلم صراع الزوجات

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.



دنيا عبد العزيز من فيلم صراع الزوجات

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.