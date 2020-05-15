محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: شاركت الفنانة الأردنية صبا مبارك، صورة لها وهي تستعد لمغادرة الإمارات العربية المتحدة، متوجهة إلى الأردن. وظهرت "صبا"، في الصورة أثناء تواجدها بمطار دبي وقبل استقلالها الطائرة المتهجة إلى الأردن وعلقت قائلة: "أخيرًا". وكانت "صبا"، انتهت مؤخرًا من تصوير مسلسل "حارس الجبل"، واضطرت البقاء 17 يوما، في الحجر الصحي بدولة الإمارات، وعلقت صبا قائلة: "‏الحمد لله حمدا كثيرا.. قريبا وخلال أيام بنرجع للأردن وبتبدأ رحلة الحجر التانية 17 يوم.. بعد الحجر في دولة الإمارات.. وبعد كل هدول حجر ذاتي في المنزل 14 يوما كمان .. خليك بالبيت".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد قضاء فترة حجر صحي بالإمارات.. صبا مبارك تستعد لحجر آخر بالأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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