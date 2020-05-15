"مدام سبعبع".. شقيق ناهد السباعي يعلن زواجه من هذه الفنانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
احتفل محمد السباعي، شقيق الفنانة ناهد السباعي، بعقد قرانه على الممثلة الشابة آية سماحة، وسط حضور عائلي قليل اقتصر على الأهل، وبعض الأصدقاء المقربين.
وشاركت "آية"، جمهورها مقطع فيديو من عقد القران، وعلقت عليه قائلة: "وأخيرًا، مدام سبعبع، دائمًا، وللأبد".
محمد السباعي شارك في مسلسل "حدوتة مرة"، بينما شاركت آية سماحة في مسلسلات "الزوجة 18"، "قمر هادي"، "قابيل".
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