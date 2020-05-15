تراند اليوم : شاهد... فنان شهير يتعرض للتنمر بعد تغير ملامحه ولون شعره

تعرض الفنان السعودي، جواد العلي للتنمر من قبل بعض المتابعين، بعد ظهوره في مقطع فيديو جديد بعد فترة غياب طويلة، بسبب تغيّر ملامحه بشكل واضح، ولون شعره الأبيض.

وتداولت عدة صفحات فنية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للعلي، وثّقه بنفسه، وظهر فيه بملامح مغايرة لإطلالته الشبابية، التي اعتاد الظهور عليها.

وبعث العلي رسالة إلى جمهوره ومتابعيه، قال فيها: "أيام مباركة عليكم جميعًا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وتحياتي لكم".

وتفاعل الجمهور مع ظهور الفنان، وجاءت أغلب التعليقات حاملة تنمرًا عليه، بسبب ملامح الكبر في السنّ والشعر الأبيض، وتعبر عن الصدمة والاستغراب من ذلك، فقالت إحدى المتابعات: "كيف مرت الأيام بسرعة، وشفت جواد مشيب !؟جواد شيء من أشياء ذكرتنا بانفلات عجلة الزمن بسرعة قصوى وبدون فرامل .. صرت أخاف أنام وأصحى ألقى عمري 50".