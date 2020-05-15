فيديو مؤثر جدًا .. نجوم الفن المصري الذين رحلوا في شهر رمضان

نشرت صفحة سكاي نيوز عربية فيديو مؤثر جدًا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وظهر من خلاله نجوم الفن المصري الذين رحلوا عن عالمنا في شهر رمضان المبارك.

أن يغيب عنا حبيب أو قريب في الشهر الفضيل هو شئ محزن، ولكن عزائنا هو رحيله في شهر كريم، ومن هنا سوف نتذكر على العديد من النجوم الراحلين:

النجمة مديحة كامل الكثير من الأعمال التي جعلتها نجمة في وقت سريع، أصيبت بمرض السرطان فاعتزلت الفن واخطفت عن الأنظار وفي فجر رمضاني بعام 1997، صعدت روحها للمولى عز وجل، وانتهت مسيرتها عن عمر ناهز الـ 48.

النجم حسين الشربيني الذي تنوعت أدواره ما بين الشر والكوميديا، وشارك في 90 عمل طيلة حياته الفنية، أحبه الناس، وفي عامه الـ 79 من العمر قبل

إفطار رمضان أغمض عينيه للمرة الأخيرة عام 2007.

النجم فؤاد أحمد، "هات بقية حقي" و"عينيك" وغيرهما من الأعمال الخالدة، حيث لم يكن في خاطره أن يأتي شر الإبداع على عينيه مكياج خاطئ افقده عينيه لمدة 20 سنة، وزاد السرطان من مأساته قبل أن تأتيه المنية في رمضان عام 2010 عن عمر ناهز الـ 74 سنة.

النجم عمر الشريف حياة إنسانية تفاصيلها مثيرة شاب جانح، وعجوز مرح، عن أي سيناريو هوليودي شارك فيه نجمًا كالعادة كان يحتضر في الموت امتنع عن الأكل والشراب لمدة 10 أيام قبل أن يفارق الحياة في عام 2015.

النجم سامي العدل شهد يوم وفاته الجملة الشهيرة "إن

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سألوك عن العدل فقل لهم مات عمر" هذه الجملة انطبقت بالفعل فرحيل سامي العدل هو ذات اليوم الذي رحل فيه عمر الشريف، بعد أن تارك بصمة في تاريخ الفن.

النجم أنور وجدي الذي ملئ السينما ضجيجًا بنجوميته توفي عن عمر الـ 51 سنة.

النجم ممدوح وافي الذي كان يتابع صحة صديقه وزميله النجم أحمد زكي المصاب بالسرطان، كشف بالصتفة بأنه يحمل ذات المرض والذي قاهره في رمضان عام 2004.

النجمة هند رستم رحلت في رمضان أيضًا عام 2011 بعمر 80 سنة.

النجمة محسنة توفيق وقبل أن تتم عامها الـ 80 وفاتها المنية في الشهر الفضيل من عام 2019.

ولم يكن هؤلاء فقط بل النجم حسن الأسمر والنجمة فاطمة روجدي جميعهم رحلوا في رمضان، صانع البهجة إبراهيم نصر كان يخفي الكاميرا حتى يصنع ضحكات على وجه جمهوره، تخفى له الموت منذ أيام ليلحق بقطر الرحيل، الرحيل الذي بتذكرتين الأولى أنهم غابوا والثانية أنهم غابوا في رمضان.