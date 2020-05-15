ميرنا وليد - بيروت - أكد الممثل الأميركي مات ديمون خلال مقابلة أجراها مع محطة (SPIN1038) الإذاعية إصابة ابنته الكبرى بفيروس كورونا المستجد، وكشف النجم الأميركي البالغ 49 عاماً أن ابنته، التي تبلغ من العمر 21 عاماً، أصيبت بكورونا بعد أن تلقت العدوى من إحدى زميلاتها التي تقيم معها في نفس السكن، إلا أنه أكد أنها تلقت العلاج وتعافت من المرض تماماً.
ووصف ديمون هذه التجربة بأنها أكثر أمر مفزع يمر به بسبب عدم تمكنه من البقاء إلى جانب ابنته أثناء مرضها.
نجم فيلم Contagion أدى فيه دور رجل يخسر زوجته وابنه بمرض غريب ثم يحاول الحفاط على ابنته من التقاط عدوى الفيروس والذي اعتبره الكثيرون أنه تنباً بفيروس كورونا قبل 11 عاماً يواجه نفس السيناريو حالياً لكن في الواقع ، وهو يقيم راهناً في إيرلندا، حيث كان يصور فيلماً جديداً بها قبل وضع قيود الإغلاق المتعلقة بالجائحة، مما اضطره إلى البقاء هناك مع عائلته، عدا ابنته الكبرى والتي لم تسافر معهم بل بقيت في ولاية نيويورك، التي تقيم فيها مع أصدقائها، حيث تدرس في الجامعة.
وديمون متزوج من الأرجنتينية لوسيانا بوزان بيروزو ولديه 4 بنات، وقد أشار إلى أنه سيلتقي بابنته الكبرى نهاية هذا الشهر، حيث ستعود العائلة بأكملها إلى منزلها في لوس أنجلوس.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 11 عاماً ..مات ديمون بطل contagion يواجه السيناريو نفسه في الواقع! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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