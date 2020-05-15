بعد 11 عاماً ..مات ديمون بطل contagion يواجه السيناريو نفسه في الواقع!

ميرنا وليد - بيروت - أكد الممثل الأميركي ​مات ديمون​ خلال مقابلة أجراها مع محطة (SPIN1038) الإذاعية إصابة ابنته الكبرى ب​فيروس كورونا​ المستجد، وكشف النجم الأميركي البالغ 49 عاماً أن ابنته، التي تبلغ من العمر 21 عاماً، أصيبت بكورونا بعد أن تلقت العدوى من إحدى زميلاتها التي تقيم معها في نفس السكن، إلا أنه أكد أنها تلقت العلاج وتعافت من المرض تماماً.

ووصف ديمون هذه التجربة بأنها أكثر أمر مفزع يمر به بسبب عدم تمكنه من البقاء إلى جانب ابنته أثناء مرضها.

نجم ​فيلم Contagion​ أدى فيه دور رجل يخسر زوجته وابنه بمرض غريب ثم يحاول الحفاط على ابنته من التقاط عدوى الفيروس والذي اعتبره الكثيرون أنه تنباً بفيروس كورونا قبل 11 عاماً يواجه نفس السيناريو حالياً لكن في الواقع ، وهو يقيم راهناً في إيرلندا، حيث كان يصور فيلماً جديداً بها قبل وضع قيود الإغلاق المتعلقة بالجائحة، مما اضطره إلى البقاء هناك مع عائلته، عدا ابنته الكبرى والتي لم تسافر معهم بل بقيت في ​ولاية نيويورك​، التي تقيم فيها مع أصدقائها، حيث تدرس في الجامعة.

وديمون متزوج من الأرجنتينية ​لوسيانا بوزان بيروزو​ ولديه 4 بنات، وقد أشار إلى أنه سيلتقي بابنته الكبرى نهاية هذا الشهر، حيث ستعود العائلة بأكملها إلى منزلها في ​لوس أنجلوس​.