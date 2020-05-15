ميرنا وليد - بيروت - توجهت الممثلة اللبناني ​ماغي بو غصن​ بالمعايدة للفنانة السورية ​أصالة​ بمناسبة عيد ميلادها وذلك على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

فكتبت ماغي :"سنة وإنتِ صادقة وحساسة وصديقة محبّة.. وتبقي بهمتك ونشاطك ونجاحك دايماً.. والأهم يخليلك هالعيلة الحلوة ويحميلك اياهن عقبال المية.."

وردت أصالة على ماغي :"حبيبتي ماغيتي الغاليه شكراً على كلامك اللطيف".

يذكر أن ماغي تطل في شهر رمضان في بطولة مسلسل"أولاد آدم" من بطولة أيضاً مكسيم خليل وقيس الشيخ نجيب ودانييلا رحمة، إخراج الليث حجو، كتابة رامي كوسا وإنتاج شركة "إيغل فيلمز" لصاحبها السيّد جمال سنان.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بهذه الكلمات توجهت ماغي بو غصن لأصالة في عيدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.