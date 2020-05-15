خاص الفن-هذا موعد إنتهاء تصوير "رجالة البيت"

ميرنا وليد - بيروت - تنتهي أسرة مسلسل "​رجالة البيت​" من تصوير آخر مشاهد العمل يوم الأحد، في ستوديو مصر وتجمع المشاهد بين الابطال ​أحمد فهمي​ و​أكرم حسني​ و​بيومي فؤاد​ وويزو و​عارفة عبد الرسول​، وهذه المشاهد خاصة بالحلقة الأخيرة.

مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قنوات cbc وdmc وon، وهو بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، ويزو، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، عارفة عبد الرسول، الطفل إسماعيل أحمد الجندي، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي حول رجلين هما تيمون وبومبا، حيث يعيشان مع جدهما وباقي أفراد الأسرة في نفس المنزل، ولديهما مسؤوليات وأسرة كبيرة، ويفاجآن بأن عليهما تحمل المسؤولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة ويدخلان في أزمات تؤدي بهما إلى مواقف كوميدية التي تثبت أنهما أبعد ما يكون عن تحمل المسؤولية.

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