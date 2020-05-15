خاص- أي فيلم تركي اقتحم منصة نتفليكس اليوم؟

May 15, 2020 بيرلا جعجع: بدأت منصة نتفليكس العالمية بعرض الفيلم السينمائي التركيGuzelligin Portresi وهو من بطولة بورتشين تيرزي اوغلو وبيركان سوكوللو. الفيلم حقق نسبة مشاهدة عالية جدًا تدور قصته بعدما تتلقّى سيّدة خبر وفاة والدها الذي لم تره منذ فترة طويلة، تعود إلى منزل عائلتها الذي تركته عندما كانت مراهقة، لكنها تكتشف لغزًا غامضًا. نذكر ان بورتشين تيرزي اوغلو ممثلة تركية مشهورة سبق ومثلت في مسلسل “بويراز كرايال”. ترجمة موقع الخليج 365.







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