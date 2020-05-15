“وحيدة” مي مطر تحتل الصدارة

May 15, 2020
عبّرت الفنانة مي مطر عن سعادتها الكبيرة وشكرها للجمهور بعد وصول أغنيتها الجديدة “وحيدة” الى المرتبة الاولى عبر تطبيق انغامي.
وشكرت مي مطر الجمهور على محبتهم الكبيرة، ثم عادت ونشرت الأغنية التي كتبت كلماتها ولحنتها، ومن توزيع طوني بو خليل، DOP انطوني يزبك ومنسقة الإنتاج مارينا خواند. أما الكليب من إخراج فالنتينا خواند التي اعتمدت بعملها الأول في مجال اخراج الكليبات على اليساطة خاصة أنها اختارت التصوير على طريقة one shot video clip بكاميرا ضمن ستايل قديم يعود الى السيتينيات.
العمل مزيج بين الاحترافية والبساطة في آن، الكليب عفوي دخل مباشرة الى قلب الجمهور الذي أثنى على العمل وهنأ مي عليه خاصة أنها أطلت بصورة جديدة لم تظهر بها من قبل. (لقراءة الخبر: خاص – مي مطر تخرج عن المألوف في استذكار وحيدها الراحل)
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